Calcio, Savona: da domani sarà “1907 Fbc”, sul mercato idee Salis e Signori

Sui social del Città di Savona da qualche giorno è in corso il countdown più atteso per i sostenitori biancoblù. Domani è il 1^ luglio, data che corrisponde all’apertura ufficiale della nuova stagione. Dopo un anno di assenza, classifiche e risultati ufficiali rivedranno tra le squadre in corsa lo storico logo del Savona 1907 Fbc.

La società è anche al lavoro per allestire una rosa che possa fino alla fine giocarsi la vittoria del campionato e raggiungere l’obiettivo promozione. Alcune conferme importanti sono già arrivate: il portiere Bova, i difensori Apicella, Fancellu e Incorvaia e l’attaccante Romano.

Ancora nessuna ufficialità sui nuovi innesti, come regolamento alla mano è giusto che sia. Ma il direttore sportivo Barone è da settimane al lavoro. Tanti giocatori che lo scorso anno hanno condiviso l’esperienza alla Vadese con mister Monte sono sul taccuino.

In difesa, dovrebbe essere certo l’arrivo di Garbini. Per il forte ed esperto difensore argentino si tratta di un ritorno dopo tanti anni con gli Striscioni anche se in una categoria minore. Potrebbe esserci anche un sondaggio però l’altro difensore azzurrogranata Marchi. Sugli esterni, invece, potrebbero arrivare Fabbretti (ex Spotornese) e Colombo (ex Celle Varazze). Sul fronte partenze, potrebbe lasciare Kuci. Matarozzo invece è vicino al Bragno, come il centrocampista Rizzo.

Un bel restyling anche per il centrocampo. Lato conferme, si lavora per provare a trattenere Cherkez. Mentre sul fronte nuovi innesti dovrebbe mancare solo l’ufficialità per Fonjock, ex Albissole e anche per lui sarebbe un ritorno. Tra le idee sul piatto, anche i centrocampisti della Vadese Alessio Salis e Federico Signori.

In attacco, i nomi più caldi sono quelli di Piu (Vadese) e Rignanese (Ovadese), mentre non è detto che possa restare Rapetti. Doci invece dovrebbe essere ancora biancoblù.