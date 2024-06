Calcio, Savona. Andy Calopristi è il nuovo team manager: “Un sogno ritrovare i tifosi biancoblù”

Savona. Un nuovo innesto nello staff di mister Monte: al Savona arriva Andy Calopristi. L’ex vicepresidente dello Speranza ricoprirà il ruolo di team manager.

“Sono felice di iniziare questo nuovo percorso nella società per la quale ho giocato in passato e che mi ha dato tante soddisfazioni personali – dichiara ai microfoni del club -. Entrare al Bacigalupo dopo anni ha risvegliato in me ricordi e forti emozioni. Dopo la bellissima esperienza nel calcio ho deciso di mettere in campo me stesso e la mia passione per il Savona FBC di oggi”.

“Grazie alla società per l’opportunità, sono davvero contento di poter collaborare con mister Monte e i ragazzi che saranno presenti nella rosa che sta allestendo il DS Alessio Barone, ritrovare i tifosi biancoblù per me è la realizzazione di un sogno”, conclude Calopristi.