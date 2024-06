Calcio, San Filippo Yepp. Rotiroti e Torregrossa guardano al futuro: “Sarebbe bello rimanere alti in classifica. Carparelli? Figura importante”

Albenga. E’ terminata nel migliore dei modi la stagione della San Filippo Neri. La salvezza anticipata con cinque giornate d’anticipo, ha stracciato di gran lunga la salvezza della stagione precedente. Una crescita continua dei ragazzi di Torregrossa e Rotiroti, lo si è visto domenica dopo domenica, riuscendo a centrare un obiettivo che, precedentemente, non era così scontato come lo è stato quest’anno.

Da qualche giorno si guarda già in faccia il futuro come tante altre società. Nella giornata di ieri è infatti arrivata la riconferma in panchina per i due allenatori giallorossi, per dare un’ulteriore continuità al loro lavoro, oltre ad una bomba di mercato che potebbe, presto, entrare nel vivo delle trattative.

Una salvezza arrivata con diversi elementi della rosa molto giovani: “E’ stata ben costruita e molto meno sofferta rispetto all’anno precedente. Abbiamo potuto mettere in mostra qualche giocatore, oltre a toglierci qualche soddisfazione contro squadre ben più attrezzate di noi”.

Imparare dal passato per cercare di costruire un futuro più radioso: “L’anno scorso ci siamo salvati a metà del secondo tempo dell’ultima partita. Quest’anno la matematica è arrivata a cinque giornate dalla fine e vorremmo migliorare ulteriormente. Dobbiamo affrontare l’ultimo mese diversamente da quello di quest’anno. C’è stata un po’ di leggerezza da parte dei ragazzi che, una volta raggiunto l’obiettivo, hanno mollato leggermente. Quest’anno, se si vogliono raggiungere obiettivi importanti, bisogna disputare ogni partita con la voglia con cui abbiamo giocato a cinque giornate dalla fine, ogni punto sarà importante“.

Nell’intervista con Pietro Gianetti si era parlato di come la juniores giocasse un ruolo importantissimo per la prima squadra. Lo confermano anche i due mister, annunciando alcune new entry nella rosa ‘dei grandi’ :”Tommaso Actis, attaccante classe 2006, sarà in pianta stabile in prima squadra. E’ un prodotto della juniores e si è già allenato con noi, mettendo sempre massimo impegno e serietà. Ha giocato ovviamente in juniores trovando già spazi importanti in prima squadra. Abbiamo individuato anche altri 2/3 profili che sono ancora da valutare, ma la nostra mentalità è questa. Prima cerchiamo nelle nostre trafile per scovare i nostri talenti. In caso non ci fosse, solo dopo faremo le nostre ricerche nel territorio. Abbiamo già una rosa relativamente giovane, questa è la nostra direzione. Abbiamo pochi giocatori d’esperienza che devono essere più motivati dei giovani stessi, chi crede di venire alla San Filippo per passare del tempo non troverà spazio, quest’anno abbiamo tenuto dei ritmi molto alti. Non dimentichiamoci poi di Manuel Modafferi, confermato anch’esso in pianta stabile“.

E poi il sogno per il calciomercato di questa estate. Marco Carparelli, che lo scorso anno ha giocato nel Borgio Verezzi collezionando 13 reti, potrebbe vestire giallorosso il prossimo anno: “Speriamo che questa operazione vadi a buon fine. Abbiamo bisogno di giocatori d’esperienza per far si che non ci sia un calo mentale tra i più giovani. Con lui davanti e Mascardi in difesa, siamo sicuri che questo gruppo continuerà a crescere sempre di più”.

“L’abbiamo scelto anche per il suo carattere – continua Torregrossa -. Aldilà del suo peso e del suo curriculum che parla da solo, la sua figura umana è importante. Può sembrare anche in là col tempo ma, osservando la sua media gol in questi anni, rimani strabiliato. Fossi un ragazzo giovane, gli starei vicino ad ogni allenamento, per osservarlo e comprendere i suoi movimenti e le sue giocate. Per Actis e anche le altre punte che sono molto giovani che abbiamo intenzione di confermare o di prendere, secondo noi è tanta roba”.

Si pensa già in grande per la stagione che verrà: “Sarebbe importante rimanere nella posizione mancina della classifica, possibilmente nelle posizione colorate della tabella. Per fare ciò ci siamo consultati tra di noi per le prossime azioni. Potrebbe ancora mancare un difensore d’esperienza, un centrocampista e questa famosa punta, ma su questo non mi sbilancio ulteriormente”.

In conclusione, un suggerimento per tutti i giocatori del club: “Continuate con la mentalità impiegata quest’anno, soprattutto quella dei primi due terzi di stagione. C’è stata una crescita importante, soprattutto a livello di spogliatoio lo si è visto. Cogliete le occasioni, se la società ci metterà a disposizione i giocatori che abbiamo individuato, può essere interessante per noi e per i ragazzi, un modo per mettersi in mostra e avere un futuro. Lo status di giovane dura poco, alcuni ragazzi possono ambire a categorie più alte“.