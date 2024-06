Calcio. San Filippo Yepp on fire sul mercato: ecco Nicolò Condorelli

Albenga. Il mercato della San Filippo Yepp si tinge ancora di rossoblù. Dopo l’attaccante si pensava ad un profilo d’esperienza per il centrocampo, come predetto da Torregrossa e Rotiroti prima dell’inizio del mercato vero e proprio.

Arriva infatti l’ufficialità di Nicolò Condorelli. Centrocampista classe 1994, con svariate presenze in Promozione al Ceriale e al Soccer Borghetto, una parentesi in Eccellenza con l’Albenga e il Finale e un passato in Serie D con Vado e Sestri Levante, oltre ad un percorso nelle giovanili del Genoa. Un’altro grande acquisto per la rosa ingauna che darà un grande apporto di peso sia al reparto di centrocampo che alla squadra intera.

Giocatore totale in mezzo al campo, molto abile palla al piede dotato di grande visione e, all’occorenza, anche di fisicità e sacrificio difensivo. Per lui è un ritorno nella squadra albenganese, dove aveva già giocato in due stagioni, quella 2020/21 e quella successiva per poi passare al Soccer Borghetto.

Insieme a Carparelli, i giallorossi hanno acquistato due profili di estremo livello, e secondo le loro dichiarazioni passate mancherebbe ancora un acquisto nel reparto difensivo per definire la prima parte del loro calciomercato. I tifosi della San Filippo Yepp possono sognare dopo questi primi due innesti.

Ecco il comunicato del club:

“La società San Filippo Neri Yepp ha il piacere di comunicare che il secondo rinforzo per la stagione 2024-2025 sarà il centrocampista Nicolò Condorelli, classe 1994, che ha disputato le ultime stagioni in Promozione nel Soccer Borghetto e nel Ceriale, giocatore che alzerà ulteriormente il tasso tecnico e di esperienza della squadra. La Società rivolge al nuovo arrivato un sentito augurio per una stagione piena di soddisfazioni”