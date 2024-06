Calcio, Rocca saluta la S.F. Loano: su di lui diversi club di Promozione tra cui il Pontelungo

Loano. Dopo la strabiliante annata della squadra loanese e di tutti i componenti della sua rosa, la società perde uno dei pezzi più pregiati: Andrea Rocca non sarà più un giocatore rossoblù. E’ con una lettera sui suoi social che annuncia il suo addio, ringraziando compagni, staff e tifosi.

Per lui, 7 centri stagionali, di cui 5 in campionato, che lo portano ad essere il terzo scorer della squadra loanese, sotto solamente ai due MVP del campionato, Auteri e Totaro. Infatti, grazie alle sue doti da 9 tipico, ci sono già delle squadre di Promozione sui suoi passi, tra cui il Pontelungo.

Il post di Andrea Rocca:

Grazie per tutto quello che è stato, lascio un pezzo del mio cuore in un posto che sarà sempre casa mia.

Auguro il meglio alle persone che hanno reso possibile tutto questo, porterò con me ogni momento e ogni persona che ha fatto parte di questo anno irripetibile.

Grazie LOANO. Ad Maiora

Sono già pronto per una nuova avventura perché ho ancora tanta voglia di divertimi