Calcio, nostalgia di Liguria per Marco Campelli: “Posto speciale, valuterei volentieri qualche proposta”

L’ultima stagione all’Ellera, squadra in Eccellenza umbra, è stata decisamente positiva per Marco Campelli. 4 gol e 15 assist per lui, in passato giocatore in formazioni liguri come Genova Calcio, Sestri Levante, Albenga, Cairese e Imperia.

Ed è proprio la Liguria a mancare al centrocampista spezzino che, nonostante un legame d’affetto con la sua attuale società, avrebbe piacere a ritrovare: “Per me è un posto speciale“.

Marco, una stagione importante quella conclusa in Umbria

Inizialmente dovevamo salvarci e invece siamo arrivati terzi. Mi sono trovato benissimo sia calcisticamente sia umanamente e sono contento di aver dato il mio contributo: con i miei assist ho fatto fare capocannoniere a Rossi!

Interpreti molto il ruolo del professionista tra i dilettanti. Quanto è difficile farlo?

Per me è sempre stato un lavoro, fatto con estremo piacere anche senza aver fatto il professionista. Richiede tanti sacrifici e tanta mentalità, non è facile. Io ho già iniziato ad allenarmi duramente dopo poche settimane dalla fine del campionato. Ci vuole molta dedizione se è solo quella la propria attività principale.

E durante il percorso sei capitato in Liguria

Per me la Liguria è un posto speciale. Tre anni fa mi avevano chiamato Lupo e Sancinito per andare ad Albenga. Mi sono trovato subito bene facendo buoni risultati, trovando la mia fidanzata Isabella con la quale sto insieme da tre anni appunto. Poi per motivi che ormai si sanno ho dovuto cambiare squadra, andando alla Cairese nella finestra di mercato invernale. Mi sono trovato altrettanto bene in una situazione familiare con un allenatore fortissimo come Diego Alessi. Secondo me farà carriera. Dopodiché c’è stata la chiamata dell’Imperia, sempre con mister Lupo, nel quale ho trovato compagni di squadra speciali. Potevamo fare di più ma tutto sommato abbiamo fatto un buon campionato. Gente calorosa, stadio bellissimo.

Proprio con Alessandro Lupo c’è un legame parecchio intenso

Lo sento spesso. Un grande allenatore che ha fatto la scelta di andare nel Settore Giovanile. Secondo me ha fatto benissimo, anche perché ci sa fare con i giovani. Poi per lui tornare a Sanremo è una situazione di confort che gli permetterà di fare bene.

Imperia e Cairese, due tue ex squadre promosse in Serie D

Mi aspettavo che o Imperia o Cairese vincessero il campionato perché sapevo benissimo della forza delle due squadre. Entrambe le promozioni sono state meritate ma vincere non è mai facile, nulla è scontato. Ci sono tante situazioni che si possono verificare durante la stagione. Quindi complimenti ad entrambe le squadre. Conferma di Boschetto? Giusto dare fiducia a chi vince, soprattutto quando c’è un cammino lungo e tortuoso come quello che ha avuto la Cairese. Così come è giustissimo che sia stato confermato Buttu. Finalmente torna a fare la Serie D, se lo merita.

La Cairese ha affrontato il Terni FC in finale, squadra che milita nel tuo stesso campionato. Ti aspettavi due gare praticamente in discesa per i gialloblù?

Mi hanno preso per matto per avevo detto che il Terni era veramente forte. Ci ho giocato contro e sapevo i valori di questa squadra. Poi hanno perso 4-2 all’andata e 2-0 al ritorno in casa loro, dove hanno vinto in pochi. La Cairese mi ha impressionato ma non è stata tanto un’impresa secondo me. Sono veramente forti, più brava e organizzata a vincere queste partite.

Cosa cambia tra il calcio ligure e quello umbro?

La differenza principale secondo me la fa il livello generale delle strutture. Qui in Liguria ho trovato molte strutture un po’ fatiscenti, che non aiutano le società. Giù ho trovato campi e spogliatoi che qua ne ho trovato pochi.

Capitolo Serie D con Vado e Albenga: che commento puoi fare?

Il Vado negli ultimi anni ha fatto qualcosa di straordinario, anche proprio a livello strutturale come ho appena detto. Sono molto all’avanguardia. Ormai è una realtà di spicco dalle nostre parti. Tanto di capello a tutti loro, per me è una follia che dopo due anni di vittoria dei playoff non possano andare in Serie C. Spero che cambino questa normativa, altrimenti cosa servono i playoff? Complimenti anche all’Albenga che si è salvata al primo anno in Serie D dopo 33 anni. A gennaio era addirittura tra le prime tre. Per me è una grande soddisfazione perché è una piazza in cui sono stato benissimo.

Vivi a Finalborgo ma per lavoro sei sempre molto lontano da casa. Non ti è mai venuta un po’ di nostalgia della Liguria?

Nonostante in Umbria mi sia trovato benissimo, la voglia di tornare c’è e lo farei anche adesso per una questione di stabilità. Mi piacerebbe rimanere qua e quindi valuterei volentieri qualche proposta nei dintorni.