Calcio. Matthew Scuffi collaborerà con l’Imperia per il mercato

Imperia. Si vociferava di una possibile entrata come presidente del’Imperia, oggi invece è arrivata la notizia che da Matthew Scuffi, presidente uscende del Vadino, come ‘collaboratore’ per il mercato.

Non è ancora del tutto definito il suo ruolo ufficiale all’interno della società nerazzurra, ma è con una nota uscita quest’oggi sui canali social del club che afferma:

“La SSD Imperia Calcio comunica che per la prossima finestra di mercato si avvarrà della collaborazione dei signori Gianluca Greco, Matthew Scuffi e Alessandro De Rose”.

Si dovrà quindi aspettare ancora per conoscere il volto e soprattutto il nome del numero 1 dell’Imperia Calcio, oltre al futuro dei componenti della rosa e dell’allenatore Pietro Buttu, ancora in attesa di conferme per la promozione in Serie D.