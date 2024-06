Calcio, l’assessore Rossello sulla Letimbro: “Ci incontreremo per capire cosa può fare il Comune, ma non daremo un contributo economico”

Savona. “La notizia delle difficoltà della Letimbro è motivo di dispiacere e preoccupazione per tutti. Ho sentito Antonio Vitiello, storico riferimento della società che sta lavorando con passione per festeggiare gli 80 anni della Letimbro partecipando al prossimo campionato. Nei prossimi giorni ci incontreremo per comprendere la situazione e per capire se ci siano azioni che, nell’ambito delle proprie funzioni, anche il Comune potrà mettere in campo”. Lo dichiara l’assessore allo sport Francesco Rossello in merito alle notizie relative alla squadra di calcio Letimbro.

“Le iniziative di tanti soggetti a partire dalla federazione sono un bel segnale e sembrano aprire uno spiraglio per il futuro – prosegue Rossello -. Per evitare informazioni fuorvianti, va detto con chiarezza da subito che l’Amministrazione non offrirà alla Letimbro un contributo economico per poter continuare la propria attività. Un’iniziativa simile non sarebbe corretta nei confronti delle tante altre società (di calcio e non) che fanno enormi sacrifici per stare in piedi e non corrisponderebbe alla funzione del Comune che è quella di gestire le strutture, organizzare iniziative sul territorio e promuovere la funzione sociale dello sport”.

“Piuttosto, questa vicenda conferma un aspetto che andiamo ripetendo da tempo. Viviamo un’epoca di contrazione dell’economia del paese; i comuni subiscono tagli, i fondi allo sport anche, le norme per le società sportive sono sempre più restrittive. Vicende come quelle della Letimbro non sono indipendenti ma sono conseguenza di questa fase”.

“Se non si avvieranno profondi processi di collaborazione tra le società temo che potremo assistere a tante altre crisi come questa e a poco servirà la retorica sulla storia e sul valore sportivo della società di turno in crisi. Su questo continueremo ad invitare tutti ad avviare proficui processi di collaborazione, consapevoli che compito dell’amministrazione è quello di programmare, anche anticipando i fenomeni e le tendenze, cercando di dare un indirizzo, e non illudendo chi è in difficoltà con la proposta di soluzioni facili ma impraticabili. Entro questi confini, forniremo la massima collaborazione per salvare la Letimbro”.