Calcio, la San Filippo Neri Yepp punta sul suo capitano: c’è la conferma Cesare Mascardi

Albenga. Dopo i colpi esterni con Carparelli e Condorelli, la San Filippo Neri Yepp Albenga comunicato la prima riconferma.

Continuerà ancora la storia tra il club ingauno e capitano Cesare Moscardi.

Il comunicato del club:

La società San Filippo Neri Yepp comunica con grande soddisfazione che il primo riconfermato per la stagione che è alle porte è ovviamente il giocatore più rappresentativo di questo biennio concluso in crescendo, il capitano Cesare Mascardi, classe 1987 con ancora tanta voglia di dare tutto in campo e fuori, per sè stesso e per i compagni che vedono in lui un condottiero.