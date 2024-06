Calcio. Interesse del Borghetto per Giorgio Battuello

E’ di ieri la notizia che, l’Andora e la sua punta di diamante, Alessandro Greco, si sono separati. Sembra però che in casa biancoblù, ci sia una vera e propria rivoluzione. Oltre al ‘Cobra’, sembra che il prossimo attaccante partente sia Giorgio Battuello, arrivato nella ‘squadra del delfino’ nel mercato invernale. E’ stato chiamato come rinforzo capace sia di segnare che di fare assist, dando un grande apporto alla squadra, siglando 7 gol.

Con questa notizia, l’FCD Borghetto sembrerebbe aver chiesto informazioni per la punta ex Pietra Ligure tra le altre. Sarebbe un ottimo rinforzo per la squadra granata e, la figura di Simone Rattalino, potrebbe giocare un ruolo importante per il suo possibile approdo. Infatti, il neo tecnico del Borghetto, è già stato suo allenatore in questa parentesi ad Andora e, chissà, se anche il prossimo anno potranno condividere il campo insieme.

Sul fronte andorese invece, si sta lavorando assiduamente per alzare l’asticella e creare un attacco sempre più competitivo. Non sarà semplice dopo queste partenze di peso ma, il ds Simone Lupo, sta lavorando per cercare profili giovani e d’esperienza. Uno tra tutti sembrerebbe essere il “Tota” Carballo, con un curriculum di livello e probabilmente in partenza da Vadino, sua attuale squadra. Gli altri due profili esaminati sono quelli di Simone Perrier, 12 reti in campionato con la Baia Alassio Auxilium e Carlo Nardi dal Pontelungo, entrambi possibili partenze dei due club.