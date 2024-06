Calcio, il Vadino 2024/25 prende forma. Feroleto: “Roberto Capezio torna presidente. Poggi? Spero di ufficializzarlo il prima possibile”

Albenga. Dopo le prima conferme avvenute nei giorni scorsi, oggi la società del Vadino tramite la figura del dg del club Emanuele Feroleto ha voluto annunciare i possibili nuovi movimenti e future ufficialità sia della società che della squadra. Se tante altre squadra locali e non avevano già da tempo iniziato a comunicare i primi colpi in entrata e in uscita, la squadra arancionera ha voluto rimanere ben più indiscreta rispetto ad altre realtà per sistemare alcuni aspetti, rimanendo comunque sul pezzo.

Come l’Albenga infatti, anche il Vadino è rimasto orfano del suo presidente. Matthew Scuffi è infatti entrato in società nell’Imperia, lasciando libera la poltrona della presidenza del club albenganese. Partendo da questa posizione, si è potuto costruire il piano per la costruzione di questa nuova stagione, partendo dalle riconferme e dalle new entry in società fino al manteminento dello ‘zoccolo duro’ della rosa. Non si conoscono ancora i nomi dei possibili nuovi giocatori, per questo bisognerà attendere il 1 luglio. Attualmente si conosce solamente un addio importante, quello del “Tota” Carballo, probabilmente in direzione Andora, oltre al ritorno di Artur Hamati al Ceriale per la fine del prestito.

“E’ stato un inizio estate particolare – inizia Emanuele Feroleto -. Ci siamo innanzitutto rinnovati dal punto di vista societario. Essendo che Matthew Scuffi non sarà più il nostro presidente, tornerà Roberto Capezio che era già numero uno del club nel primo anno sia in Seconda Cateogoria che in Prima Categoria. Confermato l’attuale vice presidente Gianmaria De Filippis che verrà affiancato da Vittorio Bacchetta, il quale si sta occupando con me di società e squadra”.

“Siamo ad un buon punto per il completamento della rosa – continua il dg -, essendo praticamente a due terzi di organico. Manca solo qualche innesto e qualche riconferma per chiudere il cerchio ma direi che siamo alle fasi finali. Smentisco tutte le voci che ho sentito in settimana che lasciano il senso che trovano “.

Una stagione, la scorsa, terminata nelle zona alte della classifica che senza le nuove regole si sarebbe potuta concludere anche con i play off: “Arriviamo da un quarto posto, non abbiamo svolto i playoff per le nuove regole subentrate l’anno scorso dalla federazione. Per questo posizionamento vanno fatti i complimenti sicuramente a mister Giunta che ha disputato un anno incredibile. Per questa stagione abbiamo una nuova idea, ovvero creare una squadra di prospetti giovani ma allo stesso tempo molto validi, non solo per il campo ma anche per lo spogliatoio. Vorremo mantenere una squadra competitiva, anche il prossimo anno non sarà facile giocare contro il Vadino. Penso però che sarà un campionato molto più tosto dell’anno scorso, ci sono molte squadre che stanno alzando l’asticella”.

E infine il momento delle indiscrezioni e dei possibili volti che si potrebbero vedere l’anno prossimo: “Non nascondo che i contatti con Poggi ci siano stati e continuino ad esserci. Sto lavorando con lui oltre che con Bacchetta e Licata per costruire la squadra. Abbiamo ancora delle questioni da sistemare ma spero di ufficializzarlo il prima possibile. E’ un ragazzo giovane ma per me non è una scommessa, è molto preparato e son sicuro che farà un bel campionato“. Oltre alla figura di Poggi, potrebbe entrare in società nella figura di ds l’ex giocatore arancionero Filippo Licata.

Niente sbilanciamenti invece sul possibile percorso della squadra: “Sono molto scaramantico, non dirò nulla. Spero di disputare il miglior campionato possibile in base alla qualità della nostra rosa e della nostra società”.