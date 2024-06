Calcio, il ritorno di Ponte: “Il ciclo al Borgio Verezzi non era finito. A Carcare stagione incredibilmente formativa”

Borgio Verezzi. Un ritorno di fiamma, una scelta ambiziosa per il Borgio. Ritorna Alessio Ponte, l’allenatore della promozione borgese in Prima Categoria e lo scorso anno alla guida della Carcarese. Subentrato in corsa, dopo essere stato vice sia di Chiarlone sia di Pisano, ha concluso il campionato al quarto posto scalando un gran numero di posizioni di giornata in giornata.

“Siamo contenti – dichiara con soddisfazione il responsabile Pino Castiglione -. L’anno scorso ha fatto molto bene e conosce già tanti ragazzi che allenava quando era qui in Seconda Categoria. Un gradito ritorno che speriamo sia di buon auspicio“.

E per Ponte il primo pensiero è esprimere gratitudine al suo vecchio club: “A Carcare ho passato una stagione incredibilmente formativa. Ho avuto la fortuna di collaborare con due ottimi allenatori e con un gruppo squadra straordinario che ci ha permesso di raggiungere un quarto posto a dir poco insperato. Anche se questa squadra può e deve fare di più perché ha delle potenzialità straordinarie. Per non parlare di dirigenza e pubblico carcarese, dei quali non posso fare altro che parlare in maniera positiva. Poi con gli irriducibili si era creato un rapporto fantastico. Gli auguro solo il meglio“.

Ora ritrova con grande entusiasmo i colori rossoblù: “Trovo il Borgio di due stagioni fa, ambizioso e con grande voglia di fare bene. Alla chiamata di Pino Castiglione non ho potuto dire di no per la grande stima reciproca. Borgio e i ragazzi che sono ancora qui mi sono rimasti nel cuore e sento comunque che il nostro ciclo non era finito con la vittoria del campionato di Seconda Categoria. La ragione della scelta è la voglia e il desiderio di proseguire il discorso interrotto precedentemente e fare tutto ciò che è in nostro potere per arrivare più in alto possibile. Cercherò di farlo capire fin da subito ai ragazzi”.

“La rosa è già molto competitiva, lo testimonia il quinto posto di quest’anno ed il fatto di aver girato la boa in seconda posizione dietro ad un Albissole devastante.- sottolinea il tecnico -. L’obiettivo sarà quello di trovare i tasselli giusti per renderla ancora più completa“.

Il direttore Scannapieco ha sottolineato quanto la società tenga a confermare la squadra dello scorso anno. Riflettori puntati su Michelangelo Pollero e bomber Marco Carparelli, sul quale ci sono stati diversi interessamenti tra cui quello della San Filippo Neri Yepp Albenga. “Pollero e Carparelli si presentano da soli – dichiara Ponte -. Sono giocatori che farebbero comodo a squadre di categoria superiore. Ovviamente noi dalla nostra parte faremo leva su quello che è il nostro progetto“.

Un progetto che vede come primo obiettivo quello di non porsi alcun limite: “Dobbiamo puntare a migliorarci e provare a migliorare la posizione dello scorso campionato. Sappiamo però che non sarà facile perché ci sono squadre molto competitive. Proprio per questo dobbiamo iniziare a dare il massimo sin dai primi di agosto“.