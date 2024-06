Calcio, il Pontelungo torna ad avere il settore giovanile: “Per dare un futuro sempre più roseo a questa società”

Albenga. “L’ASD Pontelungo 1949 ha il piacere di annunciare che a partire dalla stagione 2024-2025 tornerà ad allestire un Settore Giovanile! Una novità importante per il club granata, che vuole continuare a crescere sempre più, provando a radicarsi nel territorio attraverso i giovani”.

Il ritorno del settore giovanile nei piani del sodalizio granata era una priorità dirigenziale che ora può finalmente prendere il via: “L’obiettivo è circondarsi di persone capaci e competenti, che mettano il bene della società al primo posto e che lavorino con l’unico fine di far crescere club e ragazzi. Tutto ciò per dare un futuro sempre più roseo a questa società. Dopo i traguardi centrati con la prima squadra è fondamentale costruire dal basso e il settore giovanile è un punto cardine per creare un ricambio generazionale“.

“Tantissime novità nelle prossime settimane…“, conclude il Pontelungo.