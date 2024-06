Calcio, il Legino si tiene stretto Daniele Pastorino: “Voglio fare una stagione di alto livello dopo un anno travagliato”

Savona. Per il terzo anno consecutivo il Legino avrà Daniele Pastorino in difesa della propria porta. Per il classe 1998, tra esperienze in Eccellenza e Serie D, la prossima rappresenta una stagione importante sotto diversi aspetti motivazioni. Uno su tutti.

“Lo scorso anno personalmente è stato travagliato per via dei miei infortuni che mi hanno tenuto fuori dal campo parecchio tempo – dichiara infatti Pastorino -. Ho voglia di fare una stagione di nuovo ad alto livello personale e soprattutto collettivo. Legino è la società/squadra giusta per farlo per competenze, struttura, ambiente e affinità calcistiche”.

“Legino per me è uguale a famiglia“, conclude il portiere verdeblù.