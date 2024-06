Calcio, il cairese Francesco Saviozzi lascia la Liguria e approda all’Acqui

Nuova avventura per Francesco Saviozzi. L’attaccante classe 1994 lascia il calcio ligure e approda in quello piemontese. Lo fa con i colori dell’Acqui, che ha ufficializzato oggi l’acquisto dell’attaccante. I bianconeri giocano nel girone “b” dell’Eccellenza.

Storica bandiera e capitano della Cairese, Saviozzi ha chiuso il percorso ligure, almeno per ora, con la maglia della Carcarese.

Il comunicato stampa

Siamo lieti di annunciare che la nostra società si è assicurata per la stagione 2024/2025 le prestazioni dell’attaccante Francesco Saviozzi, classe 1994.

Francesco, la scorsa stagione ha realizzato 18 reti con la maglia della Carcarese nel campionato di promozione ligure, nelle sue precedenti esperienze ha vestito le maglie dell’Imperia e della Cairese compagini con le quali ha realizzato ben 61 reti nelle cinque stagioni di Eccellenza.

Orgogliosi che un attaccante così prolifico abbia deciso di sposare il nostro progetto auguriamo a Francesco di continuare a far gioire i tifosi a suon di gol anche in maglia bianca!

Il messaggio di Saviozzi

Si arriva ad un certo punto della vita, che certe occasioni bisogna sfruttarle, soprattutto pensando a tutti i sacrifici fatti, sia da parte mia, che da parte della mia famiglia, da quando si inizia a praticare questo meraviglioso sport! E penso che, a quasi 30 anni, bisogna avere l’ambizione di puntare al massimo, rischiando e sacrificandosi ancora, perché potrebbe essere una delle ultime occasioni che il calcio può offrirti! Spero con tutto il cuore che questa scelta si riveli la più giusta per me! Volevo ringraziare la Carcarese e i suoi tifosi, una famiglia veramente straordinaria che porterò sempre con me, e la società Acqui per questa grande opportunità, garantendo loro il massimo impegno!