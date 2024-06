Calcio, il Borgio Verezzi continua. Cordiale: “Sia Prima Squadra sia Settore Giovanile”

Borgio Verezzi. Dopo lo scossone di ieri con le triplici dimissioni di Castiglione, Ponte e Scannapieco, la società rossoblù ha vissuto alcune ore di legittimo spaesamento.

Oggi è arrivato il chiaro messaggio del presidente Fabio Cordiale: “A Borgio ci saranno sia Prima Squadra sia Settore Giovanile nella stagione 2024-2025. Ho in mente anche un progetto per la Juniores“.

“Proseguiremo il nostro percorso, come tutti gli anni. Ringrazio Castiglione, Ponte e Scannapieco per quello che hanno fatto fino all’altro ieri. Cercheremo di fare del nostro meglio nonostante siamo un po’ in ritardo con i tempi di programmazione”, conclude.