Calcio, il Borghetto avrà la squadra femminile

Borghetto. Si era parlato nelle settimane precedenti, con l’ingresso in società di Simone Rattalino, che quest’anno ci sarebbero stati grandi novità in casa Borghetto.

Una serie di progetti che sarebbero andati oltre alla prima squadra e che avrebbero coinvolto anche i vari settori giovanili per crescere in toto come società.

Il dirigente del club granata Edmondo Perrone ha sempre parlato di crescere con la consapevolezza di essere una realtà modesta, raggiungendo però a pochi passi i vari obiettivi: ed ecco il primo.

Il Borghetto si unirà alle società della provincia di Savona a possedere una squadra femminile insieme ad Albenga, Cairese, Ceriale, Vado e Millesimo con la leva mista.