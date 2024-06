Calcio, il Bardineto punta su Ciravegna: “Per durare nel tempo, onorato di essere stato scelto da Chicco Vona”

Bardineto. La notizia del ritorno nel movimento dilettantistico del calcio savonese del Bardineto è stata molto apprezzata dagli appassionati. Il progetto dei valbormidesi è basato sì sul divertimento, però l’intenzione di fare bene è assolutamente presente.

La conferma arriva da Davide Ciravegna, l’allenatore dei neroverdi: “Si sta facendo nascere una società che ha i requisiti per durare nel tempo“.

Mister, ieri ti ha annunciato il direttore sportivo Vona. Quali sono le tue sensazioni in vista di questa avventura d’alta Val Bormida?

Quella con Chicco Vona è una di quelle amicizie nate grazie al calcio, continuata anche quando abbiamo smesso di giocare. Siamo stati ad allenare insieme a Finale, prima Allievi e poi Juniores alle porte del periodo del COVID. Mi ha chiamato subito non appena ha ricevuto la proposta da Bardineto. Che abbia subito pensato a me, lui che per due decadi ha contribuito a fare la storia del calcio dilettantistico, mi rende veramente orgoglioso. Non avevo più tanta intenzione di allenare ma mi ha fatto conoscere queste persone e, parlandoci un paio di volte, sono arrivato ad accettare con entusiasmo un’avventura per divertirci e provare a fare un campionato come si deve dopo 5 anni di CSI. Di certo non incominceremo tre mesi prima dell’inizio del campionato, rischiamo di arrivarci già stufi! Ci organizzeremo in base alle date delle prime giornate. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme a Chicco, un amico al quale voglio bene.

Cosa si respira attorno a questo progetto?

Sono salito dieci giorni fa per parlare con ragazzi e dirigenti. Sono tutti entusiasti, hanno voglia di fare bene. La società vuole creare una squadra di Bardineto che non sia un lampo passeggiero. Creare uno zoccolo che rimanga. Si sta facendo nascere una società che ha i requisiti per durare nel tempo. A Bardineto non è facile per tutte le problematiche logistiche, però si può fare bene. Stiamo cercando di integrare la rosa. Non avendo la possibilità delle giovanili, dobbiamo avere un buon numero di giocatori da far ruotare il più possibile. Siamo già a buon punto, molti si stanno proponendo. Non vorrei passare per il prezioso, ma cercheremo di accontentare un po’ tutti.

Un ritorno in Prima Squadra per te

Sono sempre stato legato molto al mio amico Andrea Biolzi. Ho sempre preferito lavorare con i giovani per mia volontà e modo di vedere il calcio. Però il calcio di Prime Squadre tra Promozione e Eccellenza l’ho affrontato con lui. Dopo il terzo anno ad Albenga ho avuto questa possibilità di guidare gli Allievi dell’Andora con Luca Guardone, trovandomi benissimo in quell’ambiente.

Quali sono i vostri obiettivi?

Vogliamo far divertire i ragazzi ma fare le cose fatte bene, con giudizio e senza scimmiottare chi lo fa di lavoro. Le cose essenziali per la categoria nella quale siamo, si può solo che fare bene. Chi viene a Bardineto ne deve essere consapevole. Un bellissimo campo ma che non è proprio sotto casa. Ci sono i chilometri da fare ma dovremo essere bravi a sopperire con entusiasmo, divertimento, passione e competenza. Cerchiamo solo ragazzi che vogliano seguirci in questo.