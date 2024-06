Calcio, Gasparlin pronto a tornare in pista: vicino l’accordo con il Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Una nuova avventura in vista per mister Roberto Gasparlin. Dopo lo scossone che nel weekend ha visto le triplici dimissioni di Castiglione, Ponte e Scannapieco, il presidente del Borgio Verezzi Fabio Cordiale avrebbe sondato con forte insteresse l’ex tecnico di Murialdo e Albissole per affidare la panchina del sodalizio rossoblù.

L’incontro decisivo dovrebbe avvenire domani. Nel frattempo per Gasparlin è arrivato uno splendido attestato di stima proprio da parte del Murialdo, squadra che sotto la sua guida ha dato vita ad un vero e proprio exploit senza precedenti. Di seguito ecco il messaggio pubblicato dalla società valligiana attraverso i suoi profili social: “Ci prendiamo un momento per esprimere la nostra più sincera gratitudine a Roberto Gasparlin per l’impegno, la dedizione e la passione che ha dimostrato come allenatore della nostra squadra di calcio durante questa stagione.

Arrivato ad agosto in un momento difficilissimo dopo due stagioni molto più che deludenti. Lui invece ci crede, vede che c’è del potenziale lavora a testa bassa dall’inizio e di lavoro da fare c’è n’è molto tattico, tecnico e mentale. Piano piano con il lavoro, la serietà, la costanza e tanta tanta passione fa crescere l’intera squadra e non solo dal punto di vista dei risultati, tutti i ragazzi dal più giovane al più vecchio sono migliorati e cresciuti. Rigido, inflessibile, ma ha trasformato un bel gruppo di ragazzi in una squadra con delle regole, delle idee tattiche e tanto lavoro sul campo. È stato e sarà sempre un esempio di passione, serietà, cultura del lavoro che ci porteremo tutti dietro. Grazie mister Roberto Gasparlin”.