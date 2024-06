Calcio, fiori d’arancio in casa Rocchettese: “nozze rossoblù” per il dirigente Simone Ferrero

Sabato è stata una giornata di festa in casa Rocchettese per il matrimonio del dirigente Simone Ferrero, ormai un volto noto del calcio dilettanti per i tanti anni di militanza.

Ferrero, che è convolato a nozze con la compagna e ora moglie Francesca Gaia (anche lei sportiva locale in quanto pallavolista della New Volley Val Bormida), è ormai da tempo uno dei punti di riferimento del club che milita in Seconda Categoria. Una vera e propria passione per chi è al contempo tifoso e impegnato in prima linea.

Al termine della cerimonia, non potevano mancare due fumogeni rossoblù a ricordare i colori sociali. Oltre che quelli del Genoa, la seconda squadra del cuore.