Calcio, Finale. Tanta motivazione per Brignoli: “Ripartire, dimostrare e fare bene per rilanciare una piazza che ha sofferto”

Finale Ligure. Arriva il tempo di agire all’interno del club di via Brunenghi. Da lasciarsi alle spalle una stagione altalenante, conclusasi con la salvezza diretta e diversi patemi d’animo nel corso dell’annata. La ripartenza del Finale inizia dalla panchina: il nuovo allenatore è Davide Brignoli.

“Innanzitutto ringrazio il Ceriale per l’opportunità di allenare negli ultimi due anni – ha dichiarato Brignoli -. Di conseguenza ringrazio il Finale per la fiducia riposta in me, spero con tutto il cuore di ripagarla sul campo. Finale è una piazza veramente importante del calcio ponentino e non deve vivacchiare in Promozione. Bisogna ripartire e la voglia c’è da parte di tutti. Ho trovato una dirigenza compatta per evitare di fare il campionato zoppicante fatto l’anno scorso. Si arrivava anche da una retrocessione dall’Eccellenza. Da parte mia ci sarà il massimo impegno e la massima consapevolezza di dover fare bene”.

Così come il tecnico, anche il direttore sportivo Belvedere appare particolarmente carico in vista del futuro: “La voglia del direttore è quella di ripartire e dimostrare di poter fare bene. Lui è carico come lo siamo tutti per affrontare la stagione. Magari siamo partiti in ritardo rispetto agli altri ma dobbiamo fare il meglio possibile per questa società e dimostrare. Poi alla fine è sempre il campo che parla, siamo tutti bravi a parole. Ce la metteremo tutta”.

Un’attesa durata settimane, con diversi colloqui e tempo di riflessione profonda. Da anni è questo il modus operandi in quel di Finale quando avviene un cambio in panchina. Anche quest’anno, appunto, c’è voluto il proprio tempo per la scelta definitiva. “Penso che sia stato giusto ponderare il più possibile le decisioni – commenta il neo tecnico giallorossoblù -. Le ultime stagioni non sono state brillanti, per ripartire bisognava scegliere accuratamente. Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità. Sono state settimane normali, come in ogni trattativa, ora bisogna mettersi sotto per poter fare una squadra degna del nome del Finale“.

Ed è già avvenuto qualche colloquio con alcuni membri della rosa della passata stagione: “Parlandogli si è capito molto della loro voglia di rivalsa e di fare bene. Si riparte da una buona base dell’anno scorso che mi auguro di definire al più presto. La voglia deve essere quella di dimostrare che le ultime dieci giornate non sono state un caso ma devono essere un punto di partenza. Parlare di moduli e schemi non mi sembra il caso adesso. Lo faremo quando avremo le idee più chiare sui ragazzi che potrebbero darci una mano, ora è un po’ troppo presto”. Non dovrebbero esserci particolari novità sulla composizione dello staff: “Conosco già i ragazzi che facevano parte dello staff attuale, vanno benissimo”

“Quanto sono motivato? Tanto. Le motivazioni sono tutto, soprattutto nel calcio. Bisogna sempre porsi degli obiettivi ed è quello di rilanciare una piazza che negli ultimi anni ha sofferto. Le mie motivazioni sono molto alte e penso che si possa fare veramente bene in una piazza come Finale“. Una dichiarazione detta con un entusiasmo facilmente leggibile. Inizia il nuovo Finale targato Davide Brignoli, gli obiettivi sembrano chiari: ripartire, dimostrare e fare bene per rilanciare.