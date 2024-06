Calcio, Fabio Fossati sbarca in rossoblù: è il nuovo allenatore del Genoa Femminile

Genova. Non sono mancate offerte a Fabio Fossati dopo l’ultima esperienza a Livorno, interrotta ad inizio aprile. Nella prima parte della scorsa stagione, invece, aveva guidato l’Albenga portandola tra le prime posizioni del campionato di Serie D.

Contatti con diverse formazioni di categoria ma, alla fine, la nuova avventura del tecnico arenzanese sarà a tinte rossoblù.

“Fabio Fossati nuovo tecnico del Genoa Women – ecco l’annuncio che arriva direttamente dalla pagina social del club -. Ex allenatore di Livorno, Vado, Sestri Levante tra le altre, nella stagione 2017/18 è stato protagonista della storica promozione dell’Albissola in Serie C. Dal 1º luglio guiderà la prima squadra femminile rossoblù”.