Calcio dilettanti, ritorna il Bardineto. Davide Ciravegna in panchina, “Chicco” Vona alla direzione sportiva

Bardineto. Dopo stagioni di CSI, i neroverdi tornano all‘interno del movimento dilettantistico del calcio savonese. Una notizia nell’aria nelle scorse settimane che ha trovato sempre maggiore concretezza in vista della programmazione del prossimo campionato di Seconda Categoria. E iniziano a spuntare i primi nomi ufficiali dei protagonisti, tra cui quello di Davide Ciravegna che sarà l’allenatore della squadra. A svelarlo è stato un altro dei protagonisti, un volto particolarmente conosciuto del calcio dilettantistico ligure e savonese: l’ex bomber Antonio “Chicco” Vona, il nuovo direttore sportivo del club.

“Ho giocato qualche anno a Bardineto, sfiorando i playoff. Poi per alcune vicissitudini la società ha dovuto abbandonare la FIGC – dichiara Vona -. Ma dopo tanti anni c’è la voglia di fare una cosa per il paese perché c’è tanto entusiasmo. La società ha voglia di fare bella figura. Non vediamo l’ora di cominciare questo campionato e giocarcela contro le altre squadre. Proveremo a dare fastidio“.

Il ds è già al lavoro per la costruzione della squadra del prossimo anno: “Ci sto lavorando con il mister. Abbiamo riconfermato tutto il gruppo storico che negli ultimi anni ha fatto il CSI. Stiamo rinforzando la squadra con qualche innesto dalla riviera. Ma finché non c’è la firma dei giocatori non si può dire nulla. Ci saranno novità tra una decina di giorni”.