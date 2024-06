Calcio dilettanti: raffica di conferme per Speranza, Quiliano e Nolese, la Rocchettese ritrova un leader

Si alzano le temperature e i cellulari diventano bollenti. Il calciomercato dei dilettanti non ha le cifre dei professionisti (anche se alcune sono di tutto rispetto) ma è altrettanto movimentato. Tra le ultime news raccolte ci sono i “blocchi” di conferme del Quiliano&Valleggia, dello Speranza (prima categoria) e della Nolese (seconda categoria). Sempre in Seconda Categoria, la Rocchettese ritrova il difensore Andrea Gallione. Bandiera dei rossoblù, tornerà in campo dopo lo stop a seguito dell’infortunio al ginocchio del febbraio 2023.

Il Quiliano&Valleggia del nuovo mister Molinaro vedrà ancora ai nastri di partenza il portiere Jacopo Cambone, i difensori Alessandro Morchio e Pietro Salani, i centrocampisti Arvi Meta, Davide Grippo, Daniele Reffo e Hellkin Arriaga, gli attaccanti Filippo Bazzano, Nicolò D’Amico, Alberto Fanelli e Matteo Luma.

Tempo di conferme anche per lo Speranza del confermato mister Girgenti. I primi nomi sono quello del difensore e capitano Nicola Orsolini, per il classe 1998 si tratta della sesta stagione in rossoverde, l’esterno classe 1996 Mattia Frumento (10 goal per lui lo scorso anno) e infine l’attaccante del 1999 Raffaele Crocetta.

Dopo aver annunciato che l’allenatore sarà Luigi Cavaliere, la Nolese ha comunicato che continueranno con la squadra biancorossa Luigi Attolini (Difensore), Mattia Basso (Centrocampista), Alessandro Battaglia (Attaccante), Niccolò Bordone (C), Nicolò Buzzurro (A), Alessandro Frione (A), Daniel Gandoglia (C), Federico Ganduglia (A), Simone Giglio (D), Alessandro Godena (C), Luca Greppi (A), Michele Marengo (D), Jacopo Paggi (C), Francesco Pasquale (D), Christian Pastorino (D), Andrea Podda (D), Nicolò Restuccia (D), Tommaso Restuccia (C) e Salvatore Riesi (C).