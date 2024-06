Calcio, clamoroso ad Imperia: Pietro Buttu non confermato

Imperia. Dopo l’ingresso dei nuovi soci, sembrava che fosse soltanto questione di tempo per l’annuncio della prosecuzione con l’Imperia. Il nome di Matthew Scuffi, con la foto insieme al tecnico ingauno con il segno di vittoria, lo lasciava presagire in maniera evidente.

Invece ieri sera il sodalizio nerazzurro gli ha comunicato l’intenzione di non proseguire insieme nella prossima stagione in Serie D.

Nessuna intenzione di rilasciare dichiarazioni per Buttu. Per due anni di fila vincitore del campionato di Eccellenza, prima con l’Albenga e poi con l’Imperia, non ha avuto ancora l’occasione di rifare la categoria che personalmente manca dai suoi anni a Finale. L’amarezza, quindi, è comprensibile.