Calcio, Cesare Cometto al Pontelungo: è il direttore generale del settore giovanile

Albenga. Una scelta di spessore per il Pontelungo in vista dell’organizzazione della nuova cantera giovanile. Entra in società Cesare Cometto con il ruolo di direttore generale del settore giovanile.

Dirigente dalla grande esperienza in ambito regionale, anche come presidente dell’Albenga, Cometto prende la guida del nuovo progetto della società ingauna.

Il comunicato:

L’ASD Pontelungo 1949 ha l’enorme piacere di comunicare l’ingresso nel nostro sodalizio del Dottor Cesare Cometto al quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale del Settore Giovanile.

Figura di spicco del panorama calcistico regionale, già Presidente dell’Albenga Calcio ha assunto nel corso degli ultimi decenni la direzione nella stessa Albenga, Sanremese ed Imperia.

La Società nel dargli il benvenuto gli rivolge un caloroso augurio per un proficuo lavoro.