Calcio, Brignoli riabbraccia Piu, Giguet e Agate: sono tre nuovi giocatori del Finale

Finale Ligure. Dopo l’arrivo di Moraglio qualche giorno fa, il sodalizio finalese continua ad essere molto attivo sul mercato.

Sono ben tre i colpi messi a segno dal ds Belvedere. Tutti e tre vecchie conoscenze cerialesi di Davide Brignoli.

In difesa c’è il centrale classe 1995 Marco Giguet, in attacco Giacomo Piu (2002), mentre per il centrocampo è ufficiale il tesseramento del 2003 Andrea Agate.

I tre annunci:

1) FBC Finale comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Marco Giguet, difensore classe 95. Il presidente Cappa dà il benvenuto a Marco augurandogli le migliori fortune nella nuova esperienza con la casacca giallorossoblu.

2) FBC Finale comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Giacomo Piu, attaccate classe 2002. Il presidente Cappa dà il benvenuto a Giacomo augurandogli le migliori fortune nella nuova esperienza con la casacca giallorossoblu.

3) FBC Finale comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Andrea Agate, classe 2003 e giocatore che può ricoprire più ruoli. Il presidente Cappa dà il benvenuto ad Andrea augurandogli le migliori fortune nella nuova esperienza con la casacca giallorossoblu.