Calcio, Andora. Il presidente Aga verso la nuova stagione: “Voliamo basso e puntiamo in alto”

Andora. Dista ormai undici mesi l’insediamento dell’attuale società alla guida dell’Andora Calcio. Una prima stagione d’ambientamento per poter poggiare ancor di più le basi per il futuro. Ndricim Aga giudica positivamente l’anno appena concluso, dall’organizzazione societaria, al settore giovanile sino ai calciatori e allo staff tecnico precedente guidato da Simone Rattalino, ora al Borghetto.

Ora però è tempo di pensare al futuro e la motivazione sembra particolarmente alta: “Certamente puntiamo un po’ in alto perché nel calcio non si sa mai. Mister Ghigliazza è molto entusiasta, lo conosco abbastanza bene. La scelta tecnica è stata mia e mi sembra un ragazzo sveglio e che può diventare importante per noi“.

Un passaggio poi sul lavoro di Simone Lupo: “Era un giocatore molto bravo ed ora è un direttore sportivo molto in gamba. Sono molto entusiasta di lavorare con lui, è un amico”. E poi sul contributo alla causa di un elemento andorese come Mario Pisano. Il tecnico è socio del sodalizio andorese: “Per me è un fratello. Sta dando tantissimo per Andora, andare più in alto possibile è il sogno di entrambi“.

“L’anno scorso le tribune si sono pian piano riempite: voliamo basso e puntiamo in alto“, chiosa Aga.