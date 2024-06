Calcio, Andora. Fabio Ghigliazza è il nuovo allenatore biancoblù

Andora. Dopo la separazione dell’Andora con Simone Rattalino, ormai tecnico del Borghetto, la squadra del ‘delfino’ ha trovato il suo allenatore. Fabio Ghigliazza prenderà infatti le redini della prima squadra. Per lui è un ritorno nel club del ponente ligure, dove aveva allenato già nel 2016. Quasi 10 anni dopo e con qualche esperienza in più alle spalle, è pronto al ritorno nel club.

Una società che vuole puntare fortemente sui giovani, come si è visto e parlato durante l’anno, avrà un’altro allenatore giovanissimo. L’ultima sua esperienza in panchina risale alla stagione 2022/23 sulla panchina della Golfo Dianese, ma tra le altre ha allenato anche al Ceriale e alla Baia Alassio in Promozione. All’Andora aveva raggiunto la promozione in Prima Categoria nell’annata 2018/19.

Ecco il comunicato del club:

“L’A.C. Andora comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della 1° Squadra per la stagione 2024/25 a Fabio Ghigliazza. Per lui si tratta di un ritorno coi nostri colori avendo allenato prima nel nostro settore giovanile per diverse stagioni e successivamente la nostra 1° Squadra nella stagione 2016/17 e successivamente nelle stagioni 2018/19 (raggiungendo la promozione in 1° Categoria) e 2019/20 oltre ad aver guidato tra le altre Ceriale e Baia Alassio in Promozione. Tutta la società è lieta di dare a Fabio un caloroso bentornato augurandogli buon lavoro”.