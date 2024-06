Calcio, alla Veloce torna la Juniores: alla guida ecco Alessandro Morbelli

Savona. Torna la leva Juniores nella società della Veloce. Un ritorno accolto con piacere dall’ambiente granata, che ha voluto comunicare chi andrà a guidarla: è Alessandro Morbelli, responsabile del settore giovanile, il profilo individuato per ricominciare questo progetto.

Il comunicato:

“ La FBC Veloce 1910 è a comunicare che, come a suo tempo preannunziato, sta allestendo la rosa per partecipare al campionato Juniores Provinciale 2024/25. La compagine è affidata a mister Alessandro Morbelli, al quale si rinnovano i ringraziamenti per l’impegno profuso durante questi anni alla guida del Settore Giovanile. Il mister sarà coadiuvato dal collaboratore Sig. Alessandro Minutillo, dal preparatore dei portieri Sig. Aldo Gastaldo e dai dirigenti Sigg.ri Stefano Mazzitelli ed Enzo Cirillo”.