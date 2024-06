Calcio, Alessandro Greco saluta il Millesimo: “Una delle migliori annate vissute in carriera, ora però vorrei avvicinarmi a casa”

Millesimo. Non soltanto conferme: a Millesimo c’è anche chi ha scelto di salutare. È il caso di Alessandro Greco, centrocampista prelevato durante la sessione invernale di calciomercato dalla Spotornese il quale ha scelto di dire addio al sodalizio giallorosso dopo aver vinto sotto la guida di mister Macchia sia il campionato che la Coppa Liguria.

“Quella da poco conclusasi è stata un’annata estremamente positiva – racconta il classe 1999 –, sia i primi 5 mesi a Spotorno che gli ultimi 5 quando mi sono spostato su a Millesimo sono stati fantastici. È stata una delle annate migliori mai vissute, vincere campionato e Coppa Liguria è stata un’emozione unica. Giocatori come Villar e Quinonez mi hanno fatto crescere grazie alla loro esperienza. Vorrei dire grazie a tutto lo staff della società dal massaggiatore al presidente perchè ci sono sempre stati vicino”.

La scelta di lasciare il Millesimo, come spiegato dallo stesso Greco, è stata dettata dalla volontà di avvicinarsi alla riviera: “Vorrei giocare più vicino a casa. Sono pronto a valutare qualsiasi tipo di proposta, purchè sia seria. Direi immediatamente di sì ad un progetto ambizioso e professionale dove mi venisse proposto di lottare o per l’alta Promozione oppure per disputare una Prima Categoria per vincere il campionato. Sono pronto a mettermi a disposizione e ad aiutare i giovani a crescere”.

Per anni le strade del centrocampista e del direttore sportivo Luca Lasio si sono incrociate, ma l’intervistato ha svelato che la prossima stagione non sarà così respingendo al mittente le voci che lo volevano vicino all’Albissole: “Potrebbe essere la prima stagione in cui ci separiamo”.