Calcio. Alessandro Greco non sarà più un giocatore dell’Andora, su di lui Oneglia e Dianese

Addio importante in casa Andora. Come riportato dalle pagine social del club, il bomber Alessandro Greco non sarà più un giocatore biancoblù.

Attaccante di peso che si trova quindi con la finestra di mercato libera davanti a sè. Un giocatore molto importante per la categoria, vincitore per ben due volte della classifica marcatori. Quest’anno, riuscendo ad ingranare marcia a campionato in corso, ha comunque siglato 15 reti in 24 partite.

Su di tutte le squadre interessate alla punta, sembrerebbe esserci un interessamento dell’Oneglia e della Golfo Dianese, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per scoprire la sua prossima meta visto il suo fresco addio.

Ecco il comunicato del club:

“L’A.C. Andora comunica che Alessandro Greco nella prossima stagione non farà parte della nostra 1°Squadra. Il “Cobra” è stato biancoblu dal 2020 al 2024 segnando 67 gol in 77 partite, numeri indelebili per un giocatore che è rimasto sicuramente nella storia recente del nostro club. Ringraziamo di cuore Alessandro per tutto quello fatto con i nostri colori augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Sembrerebbe inoltre che, oltre al ‘Cobra’, possano essere in partenza anche il difensore classe 2003 Andrea Griffini, insieme al compagno di reparto Rocco Avignone e all’attacante Giorgio Battuello ma la loro permanenza o il loro possibile addio non è ancora stato ufficializzato dal club.