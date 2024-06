Calcio. Alessandro “Cobra” Greco è un nuovo giocatore della Golfo Dianese

Fresco di notizia per la separazione, dopo quattro stagioni e 65 gol con l’Andora, oggi l’ex bomber biancoblùsi ha già trovato i suoi prossimi colori. E’ infatti di pochissimi minuti fa la notizia che, Alessandro ‘Cobra’ Greco, è un nuovo giocatore della Golfo Dianese, come avevamo preannunciato nella giornata di ieri.

Per lui un ritorno nella squadra che l’aveva reso il bomber di peso di quest’oggi, giocando dalla stagione 2014/15 fino a metà stagione 2019/20, prima di passare in Eccellenza all’Alassio F.C. Con la sua, ormai, attuale squadra, ha militato per ben 5 stagioni in Prima Cateogoria, riuscendo poi a conquistare la Promozione nell’ultimo suo anno nella qsuadra rossoblù.

Lo stesso ‘cobra’ ha annunciato il suo passaggio nel suo ex club con un messaggio sui social, per rendere partecipi i tifosi del suo ‘ritorno a casa’:

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano… Torno a casa con l’obbiettivo di riportare il grifone dove merita e tornare ad esultare con questi colori. IO SONO ANCORA QUA! Eh già…”

E, come di consueto, arriva anche il comunicato del club ad ufficializzare il suo ritorno:

“La Golfo Dianese 1923 è felice di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con il Cobra Alessandro Greco. Per Il Golfo Dianese è il graditissimo ritorno di un bomber che non ha bisogno di presentazioni e che siamo sicuri ci farà fare il salto di qualità necessario a migliorare il già ottimo risultato della passata stagione”.