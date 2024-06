Calcio, Albenga. Confermato Marzano come vice allenatore di Mariotti e responsabile tecnico della Juniores Nazionale

Albenga. Prosegue l’avventura in bianconero di Massimiliano Marzano con la panchina della prima squadra. Nella scorsa stagione l’abbiamo visto in diversi ruoli, partendo come allenatore della Juniores fino a sostituire l’uscente Aiello e traghettando la prima formazione titolare fino alla fine del campionato.

Ha potuto imparare da Fossati riuscendo a ricoprire già la posizione di vice quando in panchina siedeva Aiello e, una volta seduto sulla panchina dell’Albenga, non si era tirato indietro rendendosi reperibile anche per una possibile riconferma per il prossimo anno. La conferma è arrivata ma come vice allenatore, uno spunto in più per poter imparare ancora meglio.

La ratifica è arrivata pochi minuti fa sui profili social del club ingauno:

“L’US ALBENGA comunica che prosegue l’ormai consolidato rapporto di collaborazione con Massimiliano Marzano che sarà il Vice di Mariotti e Responsabile Tecnico della squadra Juniores. Buon Lavoro Max!”.