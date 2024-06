Cairo, scontro auto-moto in corso Brigate Partigiane: motociclista trasportato in codice giallo al San Paolo

Cairo Montenotte. Aggiornamento ore 13.45: il giovane è stato trasportato in codice giallo per il trauma riportato in seguito alla caduta, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Incidente stradale a Cairo Montenotte, una manciata di minuti dopo le 12,30.

È accaduto in corso Brigate Partigiane dove, stando a quanto riferito, un’auto avrebbe tamponato una moto.

Il conducente del mezzo a due ruote, un giovane sulla trentina, sbalzato dalla sella, ha riportato traumi e ferite e immediata è scattata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Cairo e l’automedica India.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in atto.