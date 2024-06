Cairo, la cava di argilla dei Poggetti della società Emi si trasforma in un parco fotovoltaico 

Cairo Montenotte. La cava di argilla dei Poggetti diventa un parco fotovoltaico da 5,99 mwp di potenza massima. Il comune di Cairo ha stipulato una convenzione con la EMI dei fratelli Bagnasco, ancora titolare dell’autorizzazione estrattiva del sito, per la creazione di una centrale energetica.

L’attività di coltivazione della cava è terminata nel 2022 ed ora sono necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale, peraltro utili alla sua trasformazione in un impianto ad energia rinnovabile.

A titolo di compensazione ambientale, la EMI si impegna a riconoscere al Comune i seguenti interventi: sul’immobile di via Cortemilia di superficie indicativa pari a circa 1.000 metri quadri, integrale rimozione e smaltimento dell’attuale manto di copertura in amianto; fornitura ed installazione di nuovo manto di copertura in pannelli in alluminio sandwich coibentati sia sull’immobile sopracitato, sia sul palazzetto dello sport in località Vesima; fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico da 40 Kw di potenza ad utilizzo delle utenze interne all’area di intervento con sistema di accumulo a batterie di capacità complessiva pari a 40 Kw e n. 2 colonnine private per la ricarica di autoveicoli elettrici di potenza 22Kw.