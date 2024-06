Cairo, i pittori Bruno Barbero e Gianni Pascoli fanno risplendere la facciata della Soms

Cairo Montenotte. Un restauro artistico con due pittori abili e sensibili al loro territorio: Bruno Barbero e Gianni Pascoli al lavoro per riportare agli antichi splendori la scritta sulla facciata della Soms “Giuseppe Cesare Abba”.

Come spiega il presidente Alberto Poggio, “a seguito di diverse segnalazioni di soci e non, che hanno fatto notare come non fosse più leggibile “Società di mutuo soccorso”, il direttivo ha deciso di procedere. Con l’aiuto di Bruno Barbero e Pascoli che hanno accolto con entusiasmo la nostra richiesta saranno ripristinati i simboli pittorici dell’edificio, che riporta anche l’emblematica raffigurazione delle mani unite”.

“Siamo consapevoli del fatto che il prossimo passo sarebbe la sostituzione delle persiane, ma al momento non possiamo affrontare questa spesa. Confido e spero che, magari, si faccia avanti qualche benefattore, visto che quello che ospita la Soms è un edificio importante nel cuore di tutti i cairesi”, conclude Poggio.