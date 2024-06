Finale in vista

Cairese in finale playoff nazionali, la carica di Boschetto: “Possiamo scrivere una pagina di storia”

Contro il Terni FC due match point per l'approdo in Serie D: "Sicuro che faremo due partite importanti. Contento di tornare in panchina? Preferirei avere Gargiulo e Hernandez a disposizione, io determino poco"