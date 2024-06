Cairese, febbre a -90′: la ricetta di Boschetto per evitare l’imboscata

Lo ha detto chiaramente Riccardo Boschetto lunedì sera in diretta: “C’è poco da gestire, dobbiamo giocare”. Non poteva essere più lapidario e non può avere più ragione per vari motivi vista la Cairese spietata da quando la stagione si è trasformata in una serie di sfide da dentro o fuori.

La vittoria di domenica 4 a 2 contro il Terni non è stata figlia di episodi, perché la prestazione ha detto che la Cairese è stata più forte degli umbri e, probabilmente, lo è anche in termini generali. Ha segnato quattro goal e ne avrebbe potuti fare un paio in più.

La Cairese è stata trasformata col tempo e con fatica. A inizio anno era un ingranaggio ingolfato e lento. Man mano, anche grazie al mercato di gennaio, è diventatata un concentrato di potenza e tecnica. Pochi fronzoli, verticale, dritta al punto.

I giocatori chiave per questo cambio sono gli esterni del 4-2-3-1 Sassari e Anselmo. Entrambi forti fisicamente e, soprattutto il secondo, devastanti in accelerazione, garantiscono anche la copertura necessaria in fase difensiva. Due stantuffi che una partita “di gestione” rischierebbe di disinnescare.

I rientri di Gargiulo e di Hernandez consentono a Boschetto di poter alternare a seconda delle esigenze il 4-2-3-1 e il 3-5-2. In entrambi i casi, però, è bene evitare di rimanere schiacciati visto che il Terni, pur non avendo la forza d’urto per mettere alle corde la Cairese per larghi tratti, ha dimostrato di poter fare male quando ne ha avuto occasione.

I due goal segnati fanno sì che per passare il Terni debba vincere con due goal di scarto e con le opzioni del 2 a 0 o del 3 a 1. Segnare un goal allo “Strinati” significherebbe quasi chiudere i conti dal punto di vista della Cairese. Attaccare anche concedendo qualcosa, vista la propria forza, sembrerebbe ssere la strategia più conveniente per la Cairese rispetto a una difesa ad oltranza. Boschetto lo sa bene che forse è l’unica strada per evitare l’imboscata.