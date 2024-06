Cairese vs Terni FC: al Brin il primo round Serie D, alla scoperta degli umbri

Cairo Montenotte. Domenica al Cesare Brin la Cairese sarà impegnata nella finale playoff nazionali. Il primo round, la gara d’andata, per compiere l’ultimo (e duro) sforzo per agguantare il sogno Serie D. La squadra di Boschetto è alle fasi di rifinitura dopo una settimana di preparazione: di fronte c’è un nuovo avversario, il Terni FC.

La stagione dei rossoverdi

Gli umbri hanno concluso la regular season al secondo posto totalizzando 61 punti totali (18 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte). Vista l’ampia differenza di punti con la terza (13), erano passati direttamente alla fase nazionale. Contro i sardi dell’Ossese una doppia sfida molto equilibrata. All’andata in centro Italia era finita 0 a 0. Poi, sull’isola, con il gran gol al volo di Leonardi hanno conquistato un 1 a 1 decisivo.

Valendo ancora la regola del gol in trasferta tra i dilettanti, a passare è stata la squadra di mister Roberto Borrello, ex giocatore professionista militante per diverse stagioni alla Ternana.

43 gol fatti (19 in trasferta, 24 in casa). 24 gol subiti (19 in trasferta, 9 in casa). La maggior parte dei gol arriva nel secondo tempo, così come nelle ripresa ne subiscono di più. Sono questi i numeri stagionali della formazione rossoverde, che ha un rendimento complessivamente simile in casa e sia in trasferta (33 punti tra le mura amiche, 28 da “visitor”). Con 16 centri in campionato il capocannoniere della rosa è Andrea Bagnato, centrocampista offensivo classe 1986 dotato di tecnica ed esperienza.

Note tattiche

Nella sfida contro i sardi, il Terni si è schiarato partendo con un 4-4-2. Si è vista una gara con due squadre particolarmente lunghe sin dai primi minuti. Infatti le occasioni sono state notevoli e rocambolesche, tra cui qualcuna abbastanza clamorosa non sfruttata dall’Ossese per chiudere i conti con i ternani disordinati in quei frangenti.

Ci sono diversi giocatori dotati di qualità individuali evidenti, tra cui il centrocampista Eridion Dida che in costruzione funge da play. Le azioni d’attacco, vista appunto la tecnica collettiva, sono orchestrate da più interpreti e vedono una massiccia presenza di giocatori che partecipano. L’attaccante Tozzi Borsoi, data la sua fisicità, è molto impiegato nel classico ruolo da “boa” per ricevere e lanciare nello spazio i compagni tramite le sue sponde.

La formazione del Terni contro l’Ossese: Cunzi, Dianda (21′ st De Sagastizabal), Flavioni, Gaggiotti, Dida (39′ st Leonardi), Romeo, Carletti, Bagnato, Tozzi Borsoi (43′ st Valerio), Pacilli, Pescicani. A disposisione: Ambrogi, Cianchetta, Fabris, Lora Almonte, Ronconi, Proietti Zolla.

Come sta la Cairese?

I valbormidesi, come ha dichiarato Boschetto, saranno ancora senza Gargiulo in difesa e stavolta faranno a meno dell’attaccante Hernandez per il doppio giallo preso. Ma il tecnico piemontese ha dimostrato di saper variare i ruoli degli interpreti nel corso della stagione, così come ha fatto recentemente. Contro il Mapello aveva schierato una difesa quattro composta dai centrali Boveri e Lazzaretti (impiegato nel ruolo di Gargiulo), con Garbarino e Anselmo terzini. Insomma, ai gialloblù non mancheranno certo gli interpreti per giocarsela alla pari con gli umbri, anche loro con due squalifiche: salteranno la sfida d’andata sia Flavioni sia Leonardi.

Ciò che potrebbe risultare molto importante nel doppio confronto, oltre ai valori morali sempre sottolineati, starà nel modo di stare in campo. I ternani contro l’Ossese hanno concesso molte ripartenze, veri, ma anche loro hanno giocatori molto rapidi, soprattutto nelle corsie laterali. I punti chiave potrebbero essere fondamentalmente questi: perdere meno palloni possibili nella metà campo avversaria, rimanendo corti e pronti ad aggredire al momento giusto senza rinunciare mai a giocare, facendo muovere il più possibile la palla per superare le linee di difesa.

Poi il calcio è fatto di mille variabili, naturalmente, soprattutto in una finale dove la posta in palio è particolarmente alta. Il Terni FC potrebbe aver preparato la sfida in maniera differente, ma la qualità dei gialloblù è sotto gli occhi di tutti: ecco il “killer instinct “, sarà determinate una volta di più.

La Serie D è a 180 minuti regolamentari, prendere o lasciare.