Cairese avanti con Boschetto: “Creata un’alchimia importante, puntiamo a mantenere la Serie D”

Cairo Montenotte. “Il ritornello ‘miracolati‘? Ci sono stati momenti della stagione che sono stati dei crocevia fondamentali. Al di là dell’aspetto di merito, sul quale non ci metto dubbi, fare gol a cinque minuti dal termine in quel di Rivasamba ci consente di poterci dire ‘miracolati’, esattamente com’è successo ieri alla nazionale. Potevamo essere spediti a casa, oggi siamo in Serie D. Siamo un gruppo di ragazzi intelligenti e molto ironici, ecco perché ce lo cantiamo”.

L’intesa era già una certezza da qualche giorno, oggi la società valbormidese l’ha ufficializzata pubblicamente: Riccardo Boschetto e la Cairese avanti insieme. “A.S.D. Cairese 1919, è lieta di annunciare che sarà ancora Riccardo Boschetto a guidare i gialloblù nella prossima stagione – scrive il club -. Dopo la storica promozione ottenuta tramite i playoff, il mister condurrà la squadra di ritorno, 33 anni dopo, in Serie D”. Un rapporto in crescendo con il passare dei mesi, arrivato al culmine con la vittoria dei playoff nazionali e il raggiungimento della tanto desiderata Serie D. Il tecnico piemontese è pronto a riaffrontare tante squadre della sua regione. Una categoria che conosce bene: “Un abito che vesto meglio“.

Mister, continua il tuo rapporto con la Cairese

Sono molto contento della rinnovata fiducia. Devo dire che c’è condivisione, un allineamento praticamente quasi totale e questo mi fa enormemente piacere. Vuol dire che si è creata un’alchimia importante, nonostante un allenatore è sempre legato ai risultati. Fa piacere quando si crea una squadra di lavoro coesa, come siamo diventati noi in poco tempo. La famiglia Boveri è veramente molto seria, mi ha permesso di lavorare con grande serenità. Mi fa piacere condividere questo percorso con Federico Boveri, che è comunque un ragazzo giovane e quindi ha idee moderne. Le visioni dei giovani ci aiutano a volte a svecchiare qualche preconcetto precostituito. Poi il fatto che lui in questo momento stia facendo l’esame per il corso da direttore sportivo ci aiuterà ancora di più nell’organizzazione.

Quali sono i programmi che avete in mente per la prossima stagione?

I programmi sono abbastanza chiari, non potrebbero essere diversi da questi. Siamo una società che è salita per ultima. Abbiamo tempi molto ristretti rispetto a tutti gli altri. Siamo anche una società che è da 33 anni senza questa categoria. Quindi c’è da fare anche tutto un aspetto organizzativo particolare: siamo una macchina da mettere in moto. Però c’è anche la volontà di fare una squadra competitiva che possa raggiungere la salvezza, che è sicuramente l’obiettivo primario, principale dopo 33 anni che non facciamo questa categoria. Poi se saremo bravi a ritagliarci una stagione più da protagonisti, nulla ci vieta di alzare l’asticella nel frattempo. Però rimaniamo coi piedi per terra. Ribadisco: è fondamentale partire con le idee chiare.

Torni a fare una categoria che conosci e con tante avversarie della tua regione

Vero, vado a fare la mia categoria e a giocare contro le mie squadre che conosco. Sotto il punto di vista sportivo ho un bel vantaggio. Poi lo dovremo tramutare nel campo. Sicuramente la Serie D è un abito che vesto meglio.

Sul mercato c’è già qualche idea?

La società ha piena autonomia sul mercato. Abbiamo comunque condiviso tutte le linee di programmazione, sviluppando dei nomi insieme. Confermeremo buona parte del gruppo che ci ha portato in Serie D. Su quel gruppo inseriremo qualche giocatore importante di categoria. Non prevedo mosse particolarmente differenti da queste.

Il nome di Santiago Sogno è tra i più chiacchierati nelle estati di calciomercato. Sono sempre tante le squadre che vogliono l’attaccante argentino tra le proprie rose. E tu, da allenatore della Cairese, lo terresti volentieri in Serie D?

Un ragazzo di una professionalità incredibile che ha fatto un’annata pazzesca, da ringraziare così come tutti i suoi compagni. Sogno per me potrebbe essere uno dei primi confermati, però dipende da lui. Per il tipo di giocatore che è, deve scegliere lui quello che vuole fare per il proprio futuro. Secondo me non avrebbe nessun problema a fare la Serie D.

Da quando sei arrivato a Cairo sei stato visto come un’aziendalista. Nella parte finale della stagione, quella decisiva, sei stato più coinvolto a livello emozionale. Senti questo legame con l’ambiente gialloblù?

Vengo visto come un allenatore aziendalista. Lo sono sempre stato. Ho fatto il dirigente d’azienda per 12 anni, gestendo soldi di proprietà. Non è tanto un aspetto sportivo, è un know how personale. Però il fatto di dover condividere qualcosa di umano con la piazza mi fa molto piacere. C’è entusiasmo per presentarci ai nastri di partenza di un campionato difficilissimo. Lo faremo con grande entusiasmo ma anche con grande realismo. Vogliamo consolidare la Cairese in Serie D, la categoria che le compete come minimo. Testa bassa e lavoriamo, non abbiamo tanto tempo.