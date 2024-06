Boissano, il sindaco contro l’aumento dei campi elettromagnetici: “Nessuna ragione può giustificare il rischio per la salute pubblica”

Boissano. E’ pari a 6 volt per metro il limite dei campi elettromagnetici sul territorio del Comune di Boissano. Lo stabilisce un’ordinanza emessa lo scorso 17 giugno dal sindaco Paola Devincenzi.

L’ordinanza è stata diramata sulla scorta di quanto previsto dalla legge numero 214 del 30 dicembre 2023, che rispetto proprio al tema dell’adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, prevede che in assenza di specifiche previsioni regolamentari tali limiti sono fissati “in via provvisoria a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D”.

Nell’ordinanza si ricorda che “il valore di 15 V/m supera più del doppio [i limiti] attualmente vigenti” e anche il fatto che ad ora non esistono “riscontri certi di natura medico-scientifica che escludano ogni effetto negativo che potrebbe derivare dall’innalzamento delle emissioni elettromagnetiche da 6 V/m a 15 V/m, con possibile rischio per la salute delle persone fisiche nel medio e nel lungo periodo”. Inoltre “la ricerca sugli effetti biologici delle frequenze 5G, in particolare sulle onde millimetriche, non è ancora stata ultimata e non ci sono quindi studi epidemiologici completi”.

Insomma, un innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica “in assenza di comprovate e documentate evidenze medico-scientifiche che ne dimostrino appieno la assoluta e palese innocuità, potrebbe comportare effetti biologici dannosi, ingiustificabili e inaccettabili in contrasto con l’esigenza e necessità di tutelare la salute pubblica”. Perciò “in attesa di più approfondite valutazioni e accertamenti medico-scientifici che facciano chiarezza sulle conseguenze di tale innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche” e “al fine di impedire l’esposizione della popolazione comunale e dei turisti a fonti addizionali di inquinamento elettromagnetico (innalzamento livello espositivo)”, il sindaco ritiene “che i livelli di esposizione di 6V/m anche in base al principio di precauzione non debbano essere aumentati né oltrepassati in attesa di più approfondite valutazioni da parte degli organi scientifici a ciò preposti”.

Perciò, viene stabilito che dal 17 giugno 2024 e fino a revoca dell’ordinanza “è vietato su tutto il territorio del Comune di Boissano qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici ad oggi vigenti pari a 6 V/m”. Il documento precisa che “nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potrà giustificare un aumento di tale limite con rischio alla salute per la popolazione”.