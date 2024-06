Bergeggi. Straordinario successo domenica 9 giugno, nonostante condizioni meteo-marine piuttosto complicate, per la prima delle tre prove del campionato nazionale del Centro Sportivo Italiano in acque libere.

Ritrovo, registrazione, punzonatura ed arrivo erano nei pressi della spiaggia libera adiacente ai Bagni Majorca a Bergeggi.

Il percorso era delimitato da 11 boe, di cui tre arancioni ed otto gialle.

La gara in linea di 5 km , con partenza alle ore 10.45 dalla sede della Lega Navale di Spotorno, lungo lo spettacolare “sentiero blu” dell’area protetta, è stata interrotta a causa di un temporale con fulmini che ha messo a repentaglio la sicurrezza degli atleti.

Nuotatori che hanno dovuto fare i conti anche con numerose meduse urticanti: quasi tutti sono stati “pizzicati”.

La gara della categoria M50 è stata vinta dal livornese Massimo Chiapponi (Masterlab Rosignano Asd) in 59 minuti e 30 secondi.

Nella categoria Seniores primo posto per Nicholas Moreno De Matteis di ASD Nuoto Club Rari Nantes Cairo Montenotte-Acqui Terme.

Il campionato nazionale Csi di nuoto in acque libere a Spotorno e Bergeggi

Al pomeriggio le meduse hanno continuato ad imperversare ma fortunatamente è spuntato il sole e, nonostante un’onda un po’ lunga, le competizioni si sono svolte più regolarmente.

L’organizzazione impeccabile di Asd Stile Libero I’m Ponente, con il supporto del comitato provinciale di Savona e il comitato regionale Liguria, ha fatto in modo che tutti gli atleti fossero protagonisti di questa manifestazione. Le premiazioni sono state effettuate dalla presidenza dei comitati Csi e dal Coni Liguria. Savona e Alassio al top sui podi del mezzo miglio nautico.

Nella prova del mezzo miglio nautico categoria Cadetti Ruben Cacciamani (Gesco Nuoto Alassio) si impone con il tempo di 21’24”.

Nella categoria Junior F campionessa nazionale è Giada Varaldo (Rari Nantes Savona) con 26’21”.

Ancora un successo per Rari Nantes Savona nella categoria Junior M con Matteo Rovere che ha fermato il cronometro a 25’55”.

Nella categoria M30 sul gradino più alto del podio è salito Andrea Strazzi (Gesco Nuoto Alassio) con il tempo di 22’06”.

Giulia Bisi è stata la più brava nella gara Andes H.beyond The Gap Special Olympics con 33’31”.

Citazione d’obbligo per Monica Castiglioni che è arrivata prima nella categoria M45 con 34’42”: atleta poliedrica, lanciatrice di livello assoluto, era in rappresentanza del Comitato CSI di Savona-Albenga, oltre che delegato del coordinamento tecnico per il campionato nazionale di nuoto in acque libere del CSI.

Nella categoria M60 vince Patrizia Chilovi, sempre del comitato CSI Savona-Albenga, con il tempo di 26’24”.

Primo posto per Andrea Buttacci (Gesco Nuoto Alassio) con 20’13” nella categoria Ragazzi mentre nella categoria Seniores ha vinto Pietro Onori (Rari Nantes Savona) con il tempo di 26’24”.

Patrizia Chilovi è camponessa regionale nel miglio marino con il tempo di 41’32”.

La manifestazione I’m Ponente è stata organizzata da Stile Libero ASD con il contributo del comitato CSI di Savona-Albenga, rappresentato dal neo presidente Valentina Perna, e di CSI Liguria presente a Bergeggi con il presidente Luca Verardo.

Oltre ai campionato nazionale del Centro Sportivo sono stati assegnati i titoli regionali del miglio marino e della categoria Kids, 400 metri: una distanza giusta per “il battesimo” delle acque libere ma anche per chi è più esperto.

All’arrivo per tutti i concorrenti ristoro con frutta, acqua, the e focaccia.

Complessivamente erano circa 400 gli atleti iscritti, molti dei quali provenienti anche da Lombardia e Piemonte.