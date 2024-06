Basket, l’ex NBA Adam Filippi a Loano: “Con Kobe Bryant rapporto piacevole. Lavorare con Jordan? È competitivo”

Loano. Tutti in cerchio ad ascoltare con grande curiosità, poi al via il lavoro sul campo. Una bella esperienza per i giovani cestisti al Palazzetto Garassini quella di allenarsi con la supervisione di un ex NBA: in occasione del “Loamar Welcome Event” a Loano è arrivato coach Adam Filippi che, tra le altre esperienze, è stato responsabile dello scouting internazionale dei Los Angeles Lakers.

“La chiamata da parte di Bira Campisi è arrivata un po’ a sorpresa tramite un amico comune – dichiara Filippi ad IVG.it -. Sono arrivato proprio oggi ma ho trovato grande entusiasmo per dedicarsi ai ragazzi tecnicamente e umanamente. Spero di poter contraccambiare l’invito con la mia esperienza e passione. In questa palestra c’ero già stato tanti anni fa per vedere una partita di un ragazzo che allenavo. Tutto molto piacevole e idoneo per fare un buon evento“.

“I ragazzi hanno bisogno di sapere che i grandi giocatori hanno lavorato tantissimo”. Questa la filosofia cestistica che Filippi si porta dietro durante i suoi clinic: “Se loro vogliono diventare giocatori, di qualsiasi livello, dovranno fare la stessa cosa. A me piace buttare lì un aneddoto in mezzo alle lezioni per rassicurare i ragazzi perché molto spesso si scoraggiano. Gli ricordo che ho visto fare zero su due ai tiri liberi a Steph Curry. Se lo fa lui, possiamo farlo anche noi. Ma l’importante è come reagiamo all’errore: la capacità di alzare la testa e pensare al tiro successivo“.

Poi il racconto della sua esperienza americana, vissuta guadagnandosi credibilità nell’élite del basket mondiale: “Erano anni particolari, c’erano le grandi sorprese dei giocatori europei che nessuno conosceva. Stojakovic, Paul Gasol, Kirilenko e Nowitzki per esempio. Sono entrato nel momento giusto ed essere bilingue mi ha permesso di guadagnare il rispetto degli americani un po’ prima. Con Michael Jordan ho avuto la fortuna di lavorare insieme a Charlotte. Era il mio datore di lavoro ma la sua competitività e il suo spirito agonistico si percepisce anche in ufficio. Con Kobe Bryant è stato un po’ diverso. Quando sono arrivato ai Lakers ero stato preso come direttore di scouting internazionale, non allenavo ancora. Il nostro essere italiani ci ha portato ad avere un rapporto piacevole. Le poche volte che sono andato in campo con lui, passandogli la palla e difendendolo, è stata una chiave di lettura importantissima per me. Ho visto la diligenza e l’auto esigenza del giocatore più bravo tecnicamente di tutti i tempi. Partiva sempre dalle cose più semplici per scalare un gradino alla volta”.

La pallacanestro per Adam Filippi non è un semplice sport. Dopo tutte i trascorsi di livello trascorsi, è difficile pensare che la palla a spicchi non sia una parte importante della sua persona: “Vengo da un periodo di vita molto difficile con tre operazioni alla spina dorsale senza toccare il pallone da basket per quattro anni. Ho iniziato ad odiare la pallacanestro. Ma proprio in questo periodo mi sono affidato su tutto ciò che ho imparato per reagire ad una sconfitta di vita. Il carattere mi ha permesso di essere qua oggi. La Pallacanestro è lo sport di squadra che ha qualche strato in più: è vita. Impariamo tanto a capire noi stessi e farlo all’interno di un gruppo lo fa accorgere: la vita fuori dal campo e dentro il campo vanno di pari passo“.