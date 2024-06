Basket, Alassio ha ospitato l’amichevole conclusiva del Progetto Academy Italia

Alassio. La scorsa domenica il palazzetto dello sport di Alassio ha ospitato l’amichevole di pallacanestro conclusiva del Progetto Academy Italia, con cui il Settore Squadre Nazionali della FIP vuole implementare l’attività sul territorio, con particolare attenzione alle categorie Under 13, Under 14 ed Under 15, alla quale hanno partecipato le dodici migliori atlete liguri dell’annata 2009 e le dodici dell’annata 2010.

Per l’annata 2010 ha preso parte l’alassina Lara Iannelli, mentre per l’annata 2009 hanno partecipato ben quattro alassine su dodici: Camilla Tomasi, Giorgia Fasceto, Yasmin Aarab e Ilary Eneide. Insieme a loro l’allenatrice della selezione, Laura Ciravegna.

“Vedere ben cinque giovani atlete di Alassio distinguersi tra le migliori cestiste della Liguria è motivo di grande soddisfazione – dichiara il presidente del Consiglio comunale di Alassio con incarico allo Sport e alle politiche giovanili, Roberta Zucchinetti -. Un ringraziamento particolare alla FIP e a Pallacanestro Alassio con i suoi splendidi allenatori Laura Ciravegna e Fabio Devia, il cui impegno e dedizione sono fondamentali per il successo dei nostri giovani atleti. Grazie come sempre anche a Gesco per la proficua collaborazione dimostrata nell’ambito della gestione degli impianti sportivi comunali di Alassio”.