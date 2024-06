Bardineto pronto ad accogliere Angelo dopo cinque mesi di ricovero

Bardineto. Oggi Angelo torna a casa. Dopo cinque mesi di ricovero all’ospedale Gaslini di Genova, a causa di un incidente domestico a causa del quale il bimbo bardinetese di 8 anni era rimasto gravemente ustionato, finalmente in giornata verrà dimesso e potrà tornare nel piccolo comune valbormidese dove, ad accoglierlo ci sarà tutta la comunità.

Insieme ai genitori e ai suoi due piccoli fratellini ricomincerà la sua vita di sempre, seppur il percorso di completa guarigione sarà ancora lungo, con medicazioni e visite di controllo periodiche.

A Bardineto è quindi un giorno di festa, soprattutto per i suoi amici e compagni di scuola che potranno, anche se per adesso soltanto virtualmente, viste le sue condizioni ancora non ottimali, riabbracciarlo e fargli sentire tutto l’affetto che in questi mesi, a distanza, non gli è mai mancato.