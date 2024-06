Bardineto 2024, Mario Basso eletto sindaco

Bardineto. Mario Basso è il nuovo sindaco di Bardineto. Nella cittadina l’affluenza è stata pari al 71,73% e, non avendo avversari diretti, Bosso è stato eletto al raggiungimento del quorum, cioè il 40 per cento dei voti degli aventi diritto.

Per avere l’ufficialità sarà comunque necessario attendere lo spoglio: perché l’elezione sia valida il candidato sindaco, infatti, deve ottenere il il 50%+1 di voti validi sul totale di quelli espressi.

Basso succede a Franca Mattiauda, primo cittadino di Bardineto per tre mandati consecutivi. Pensionato, ex dipendente Piaggio Aerospace, dopo aver provato l’esperienza amministrativa ricoprendo il ruolo di vicesindaco e dopo aver constatato “la volontà del gruppo con cui ho condiviso questi 5 anni di non voler andare avanti insieme, ho deciso di candidarmi formando questo nuovo gruppo perché ‘Crediamo in Bardineto’. Sono in pensione e perciò voglio dedicare tutto il mio tempo a fare il sindaco, ad ascoltare le persone, a risolvere i problemi e a portare avanti il programma che abbiamo preparato. Sono soddisfatto del lavoro fatto in questi due mesi con gli Amici della lista ‘Crediamo in Bardineto”.

La lista “Crediamo in Bardineto” di Mario Basso è così composta: Elio Brossa, Francesca Manfrino, Aurora Ioanna, Loredana Ischia, Marco Massone, Gioele Ponzo, Simone Pozzi, Alessio Richero, Massimo Roveta e Silvia Zunino.