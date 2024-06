Autonomia, Piana: “Battaglia storica della Lega, importante occasione per mantenere economie in Liguria”

Regione. “La promulgazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla legge sull’Autonomia pone a compimento un iter istituzionale di un provvedimento simbolo della battaglia politica della Lega”. Lo dice in una nota Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria.

“Una riforma che rappresenta una grande occasione per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini con possibili risparmi di spesa – spiega -, nell’ottica della trasparenza e dell’efficienza degli amministratori. Problematiche come quelle relative alla rete autostradale e infrastrutturale, alla gestione dell’assetto idrogeologico o alla gestione faunistica, che riguardano da vicino la Liguria, potrebbero essere meglio affrontate grazie a un maggior grado di autonomia”.

“Così come il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei porti liguri potrebbe trattenere sul nostro territorio almeno il 3% del gettito IVA generato dalla loro attività per investirlo in infrastrutture e logistica, o più in generale in favore dello sviluppo economico e produttivo regionale. Prossimo passaggio la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per poi definire le materie previste dalla Costituzione. Avanti così”, conclude.