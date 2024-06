Autonomia differenziata, Piana: “Approvazione alla Camera altra fondamentale tappa di sviluppo per il paese”

Liguria. “Quella di oggi è un’altra, fondamentale tappa per lo sviluppo del nostro Paese e delle Regioni. Dopo l’ok in Senato, l’approvazione da parte della Camera al disegno di legge sull’Autonomia differenziata porta avanti un percorso in cui Regione Liguria ha creduto fin dall’inizio, in cui continua a credere fermamente e che è destinata ad avere un grande impatto positivo”.

Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana dopo l’approvazione alla Camera del disegno di legge sull’autonomia differenziata.

“La Liguria – prosegue Piana – è una delle prime regioni ad aver fatto richiesta di adesione infatti si tratta di una riforma che permetterà all’Italia, e alla nostra regione, di continuare a crescere e a svilupparsi, grazie alla possibilità per ogni realtà di valorizzare le proprie specificità, puntando su un modello di sviluppo efficiente e solido”.