Autonomia differenziata, Pastorino (Linea Condivisa): “Una legge ingiusta, Liguria penalizzata”

Liguria. “Abolire le regioni perché il regionalismo in Italia ha fallito, ha moltiplicato occasioni di malaffare, ha moltiplicato poltrone, ha moltiplicato la spesa pubblica… Sono le dichiarazioni di Giorgia Meloni datate 2014 a una manifestazione di partito. Ieri la stessa Giorgia Meloni e il suo Governo hanno sostenuto l’approvazione di una legge sull’Autonomia differenziata”.

Inizia così l’affondo di Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale

“Questa è la dimostrazione lampante che in politica si può dire tutto e il contrario di tutto. Le posizioni espresse da Giorgia Meloni del 2014 descrivono un fallimento della missione regionale, in particolare riguardo alle questioni di sua competenza: sanità, agricoltura e turismo”.

“Oggi, evidentemente, la premier ha pagato il debito con Matteo Salvini, facendo votare la cosiddetta Autonomia differenziata che penalizza in maniera evidente le regioni più povere, quelle che hanno più difficoltà dal punto di vista sociale ed economico. Non sono solo le regioni del sud, ma anche la Liguria pagherà un prezzo altissimo. Peraltro tutto questo avviene in una situazione paradossale di incertezza politica in cui versa la nostra regione in cui il presidente Toti è agli arresti domiciliari” aggiunge Pastorino.

“Il Presidente Toti e la Giunta si schierano a favore dell’Autonomia regionale differenziata senza pensa che la Liguria è una delle regioni tra le più in difficoltà del nord, con difficoltà sociali ed economiche pesantissime, e con la sanità peggiore del nord Italia”.

“Il rapporto povertà 2023 elaborato dalla Caritas Diocesana fa emergere come a Genova e nell’intera regione sia in forte aumento povertà, soprattutto quella minorile. Nello stesso rapporto si evidenzia l’avanzare del fenomeno della ‘democratizzazione della povertà’, cioè uno scivolamento del ceto medio verso situazioni di povertà. L’Autonomia differenziata non può che inasprire questa situazione”.

“Se oggi in Italia abbiamo 3 milioni e mezzo di persone che non si curano, con l’autonomia differenziata verosimilmente andremo verso i 10-12 milioni di persone che non avranno la copertura economica e finanziaria per potersi curare” conclude.